·Общество

На годовую охрану омского метромоста потратят 15 миллионов

Во время торгов властям не удалось снизить стоимость услуги.

В аукционе на охрану омского метромоста победило Подразделение транспортной безопасности «Орион». По данным портала «Госзакупки», компания была единственным участником. Она получит 15,1 млн рублей.

За эту сумму «Орион» должен охранять мост с 1 января по 21 декабря 2026 года. Охранники будут патрулировать мост и вести наблюдение с помощью камер. При себе у патрульных будут резиновые палки, наручники, электрошокер, бинокль, защитный шлем и жилет. С этого года подрядчик также должен защищать сооружение от беспилотников.

Отметим, что в прошлом году охрана моста обошлась в 13,9 млн рублей. Выиграла конкурс курганская компания «Рубикон».

