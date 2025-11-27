Выехал на встречку: страшная авария под Омском унесла жизнь мужчины

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управление МВД России по Омской области

Сегодня утром на трассе Сыропятское – Калачинск произошла автоавария, в результате которой погиб человек. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД по Кормиловскому району в 08:40 часов.

По предварительным данным сотрудников полиции, 34-летний водитель автомобиля «БМВ Х3», двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения в районе 40-го километра. Там произошло столкновение с автомобилем «Грейт-Уолл», за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате аварии 36-летний пассажир «Грейт-Уолл» скончался на месте до приезда скорой помощи. Обоим водителям потребовалась помощь медиков.

Прокуратура Омской области поставила на контроль ход проверки по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.