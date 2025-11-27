Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб 50-летний конюх из Омской области

Мужчину похоронят спустя почти месяц после гибели.

Завтра, 28 ноября, в Оконешниковском районе Омской области состоится прощание с погибшим военнослужащим. В селе Чистово проводят в последний путь Олега Кочанова.

Олег Кочанов родился 6 февраля 1974 года в деревне Ленинск Оконешниковского района. В 1989 году окончил местную школу, потом работал конюхом. Когда он подписал контракт с Минобороны, не сообщается. Погиб 3 ноября 2025 года в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Как сообщает районная администрация, прощание планируется на площади у памятника защитникам Отечества в 11:00.

