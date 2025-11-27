Шелест поблагодарил волонтеров КТОС «Левобережный-8» за помощь участникам СВО

За последние два года волонтерское движение заметно расширилось и объединило десятки неравнодушных омичей.

Сергей Сапоцкий

В Омске продолжается работа волонтеров, которые на базе КТОС «Левобережный-8» почти два года помогают участникам специальной военной операции. Жители начинали с маскировочных сетей – таких изделий изготовлено и отправлено бойцам более четырехсот. Со временем перечень расширился: теперь добровольцы делают окопные свечи, голицы, теплые стельки, вязаные носки и другие необходимые вещи.

По данным администрации Кировского округа, в помещении комитета работает постоянный пункт по производству маскировочных сетей. Омичи быстро освоили способ плетения сетей для техники и блиндажей, после чего наладили регулярные отправки гуманитарной помощи в зону СВО. Сегодня волонтеры передали защитникам 540 окопных свечей, свыше 5000 пар голиц, около 200 пар носков и столько же стелек. Кроме этого, формируются посылки с продуктами, а в приграничные госпитали отправляются комплекты белья, средства гигиены и одежда для раненых.

– Плетение сетей для меня значит много. Пожалуй, самое главное – защитить наших детей, наших воинов от вражеских глаз, от дронов, – рассказала активистка КТОСа Лариса Безуглая. – Заплетая ленточки в сети, кто-то молится, кто-то поет, кто-то думает о том, чтобы наши сеточки скрыли ребят, чтобы уберегли наших мальчишек. Каждая мастерица вплетает тепло своих рук и сердца.

Сергей Сапоцкий

Автор инициативы отмечает, что к работе могут присоединиться все желающие. Волонтеры уверены: любое участие имеет значение и помогает тем, кто сегодня служит в зоне спецоперации.

Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил омичек за инициативу и отметил важность их труда. Он также пригласил всех, кто хочет помочь, присоединяться к волонтерским движениям при городских КТОСах. Узнать адрес своего комитета можно на официальном сайте.