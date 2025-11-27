Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области девушка порезала школьницу осколком бутылки

Подозреваемая напала на подростка из-за ревности.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Тары, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летней девушке.

Инцидент произошел ночью около местного кафе. По данным следствия, причиной нападения стала ревность. Подозреваемая, разбив бутылку, нанесла удар осколком стекла по лицу школьницы, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). За преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

1717
·Происшествия

В Омской области девушка порезала школьницу осколком бутылки

Подозреваемая напала на подростка из-за ревности.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Тары, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летней девушке.

Инцидент произошел ночью около местного кафе. По данным следствия, причиной нападения стала ревность. Подозреваемая, разбив бутылку, нанесла удар осколком стекла по лицу школьницы, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). За преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

1717