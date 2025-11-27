Водитель маршрутки в Омске высадил ребенка в незнакомом районе

Дальше мужчина решил мальчика не везти.

omskinform.ru

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на маршрутку № 421. По словам женщины, водитель общественного транспорта высадил ее сына-школьника, оплатившего проезд, не довезя до нужной остановки.

– Сегодня около 8:10 утра мой несовершеннолетний сын поехал с остановки «Магистральная» до остановки «Заводоуправление». Водитель высадил его на «Садах» и сказал, что дальше не поедет, – рассказала женщина.

По словам омички, ребенок позвонил ей и плакал, не зная, куда идти.

Отметим, что это не первая жалоба на водителей общественного транспорта за неделю. Ранее омичи сообщили о похожем случае в автобусе № 54.