Омский преподаватель стал лауреатом премии «Профессор года»

На профессорском форуме в Москве лауреатом премии «Профессор года» в номинации «Биологические науки» стала профессор ОмГАУ Ольга Баженова, много лет ведущая исследования в области экологии.

Omskinform.ru

На форуме «Наука и образование: стратегии развития», который прошел 18–20 ноября, объявили лауреатов общенациональной премии «Профессор года». Награда учреждена для поддержки научного потенциала российских вузов и поощрения выдающихся исследователей и педагогов.

Победителем на окружном уровне в номинации «Биологические науки» стала профессор Омского ГАУ Ольга Баженова. Она более полувека занимается исследованиями в области биологии, экологии и охраны окружающей среды. Ученый известна работами по биоиндикации поверхностных вод суши и является автором более 300 публикаций, включая монографии и учебные пособия.

В университете отмечают, что под руководством профессора развивается научная школа по биоиндикации качества водных объектов и продолжается биомониторинг рек и озер региона. За время ее работы защитились шесть кандидатов наук по специальности «экология».

Ольга Баженова награждена грамотами Минсельхоза России, Минприроды Омской области, губернатора и администрации Омска. Вуз подчеркивает, что присуждение премии стало значимым событием для всего коллектива.

В университете поздравили профессора с победой и отметили ее вклад в развитие науки и подготовку молодых специалистов.