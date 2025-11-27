Путешествия вместо еды: в Омске подорожали овощи и подешевели путевки

Статистики рассказали, почему это произошло.

omskinform.ru

По данным Росстата, цены в Омской области в октябре выросли на 0,7 %. Больше всего подорожали продукты.

Помидоры, огурцы и сладкий перец, по мнению специалистов, подорожали из-за выросших расходов фермеров на электроэнергию и отопление теплицы. Мясо и молочные продукты – из-за роста стоимости кормов, лекарств для животных и зарплат работников ферм.

Однако снизилась цена сахара, благодаря хорошему урожаю свеклы и ее большим запасам.

Также подорожали товары для дома: мыло, порошок и средство для мытья посуды. Этому поспособствовал рост цен на сырье и доставку продукции в магазины.

Путевки в другие страны подешевели в регионе на 11 %. Эксперты считают, что произошло сезонное снижение спроса. Еще одна причина – укрепление рубля.