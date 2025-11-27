Не справился с управлением: на омской «трассе смерти» «прилегла» фура

Водитель большегруза получил травмы.

Управление МВД России по Омской области

Сегодня утром, 27 ноября, на 561-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошла авария с участием большегруза. Сообщение о происшествии поступило в в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району в 07:25.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель фуры «Шакман», двигаясь по трассе, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы, а на дороге разлилось горючее. В настоящее время движение транспортных средств на этом участке осуществляется по одной полосе. Правоохранительные органы проводят проверку.