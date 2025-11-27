В Омске не успели вовремя построить новое кладбище за 247 миллионов

На работы потребуется еще несколько месяцев.

Западное кладбище в Кировском округе Омска готово только на 68 %. Подрядчик ООО «Геос» должен был завершить работы еще в декабре 2024 года, но этого не сделал.

– На объекте не завершены работы по установке дренажной системы, по благоустройству и озеленению территории, по устройству наружного освещения, установке ограждения и устройству административно-бытового корпуса, – сообщили в департаменте строительства.

Как сообщает «НГС55», погост достроят до конца третьего квартала 2026 года.

Напомним, контракт с «Геосом» мэрия заключила в мае 2023 года. На строительство Западного кладбища на 3725 могил власти выделили 247,3 млн рублей.