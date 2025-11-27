Омск накрыла колоссальная погодная аномалия

Сейчас в регионе температура на 8–10 градусов выше нормы.

omskinform.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в Омске до сих пор не наступила зима. Снег хоть уже и выпадал, но из-за теплой погоды быстро таял. По словам Вильфанда, это для региона ненормально.

– Для юга Западной Сибири это, конечно, колоссальная аномалия. Температура на 8–10 градусов выше нормы. Причем длительное время. Перепады осенью в Омске были большими. Теплые воздушные массы формировались в Атлантике, и они влияли на погоду в Западной Сибири. Юго-западные потоки всегда приводят к положительной аномалии, – цитирует Вильфанда «НГС55».

Синоптик отмечает, что вскоре влияние теплых воздушных масс ослабнет. Снег в Омске должен выпасть в последних числах ноября, после чего уже не растает.

Отметим, в последний раз настолько теплый ноябрь в Омской области был в 2013 году. Тогда снег в Омске выпал только в начале декабря.