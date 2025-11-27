Из омских магазинов конфисковали тысячи товаров на миллионы рублей

В основном продукцию забирают из-за неправильной документации.

omskinform.ru

Управление Роспотребнадзора по Омской области подвело итоги работы по контролю обязательной маркировки товаров в 2025 году. Было отмечено, что обязательной маркировке подлежит 27 категорий товаров.

Сотрудники ведомства отметили несколько причин, по которым предприниматели могут оказаться объектами проверок. Одной из основных причин стало выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований. В 2025 году выявлен 391 такой случай, проведены 43 проверки, в ходе которых обнаружены нарушения: продажа товаров без маркировки, отсутствие декларации соответствия, неполная информация о товаре и недостоверные сведения о продукции.

– Всего за 2025 год проинспектировано продукции 15 тыс. ед., с нарушением в обороте находилось 3603 ед. продукции. Изъята из незаконного оборота продукция в общем количестве 3603 ед. (166 ед. легкой промышленности, 180 ед. шин, 1286 пар обувной продукции, 1178 ед. табачной продукции, 519 ед. никотинсодержащей продукции, 274 ед. упакованной воды) общей стоимостью продукции 2 868 352 рублей, – рассказали в Роспотребнадзоре.

В этом году появились новые требования, связанные с цифровой маркировкой товаров: регистрация продаж без внесения в ГИС МТ, контроль за соблюдением процедуры маркировки и проведение контрольных закупок при наличии подозрений на нарушения. Всего по новым основаниям проведено 99 мероприятий, проверено 21 553 товара, изъято из оборота 6797 ед. контрафактной продукции на сумму около 5,7 млн рублей.

За выявленные нарушения составлены протоколы об административных нарушениях в количестве 154 шт., конфисковано 2609 ед. незаконно реализуемой продукции.