·Происшествия

Омич погиб после мелкого ДТП на трассе

Причиной смерти стала другая машина.

Вчера вечером, около 17:30, в Центральном округе Омска произошло два ДТП, закончившиеся гибелью человека.

По предварительным данным полиции, машина «Рено-Логан» под управлением 35-летнего мужчины, двигалась по Сыропятскому тракту. Недалеко от строения номер 4 «рено» сбил пешехода – участника другого незначительного ДТП. Вышедший из машины находился на проезжей части без намерения переходить улицу.

Пострадавший, 36-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

