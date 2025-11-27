Власти откровенно высказались о готовности Омска к аномальной зиме

Около 80 % теплосетей требуют модернизации.

Вчера, 26 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко подробно и откровенно осветил подготовленность региона к наступающему зимнему сезону в эфире программы «Хоценко о важном».

Особое внимание глава региона уделил масштабным работам по ремонту теплосетей, отметив высокий процент их износа – около 80 %. Однако регион получил значительную федеральную поддержку в размере 533 млн рублей из общего объема финансирования в 851 млн рублей.

– Высокая степень износа тепловых сетей – около 80 % – требует системной модернизации. С 2025 года регион участвует в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году на эти цели направлен 851 миллион рублей, из которых 533 миллиона поступили из федерального бюджета, – рассказал Хоценко в эфире.

Эти средства были направлены на капитальный ремонт сетей в городах и районах области, включая Омск. В городе за счет программы и дополнительных вложений «Тепловой компании» проведен ремонт более 50 км теплосетей.

Особый акцент сделан на восстановление коммуникаций после чрезвычайных ситуаций, таких как авария на газопроводе в Ростовке, где взаимодействие служб позволило быстро наладить поставки газа.

Выполнение всех необходимых работ должно обеспечить стабильное прохождение зимнего периода и повысить надежность теплоснабжения в муниципалитетах Омской области.