Профессор поделился советами по сохранению здоровых суставов

Эксперт поделилась рекомендациями по сохранению здоровья суставов. Доктор медицинских наук, профессор, участник экспертного совета компании Haleon Евгения Екушева перечислила пять привычек, важных для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Первое правило – регулярные физические нагрузки. Движение помогает поддерживать суставы здоровыми и подвижными, уменьшая вероятность повреждений и воспалений.
– Суставы позволяют нам осуществлять разнообразные двигательные акты. Ежедневная ходьба, плавание, йога или гимнастика помогают поддерживать нормальное кровоснабжение хрящевой ткани и синтез суставной жидкости, благотворно влияют на общее состояние здоровья, – рассказала эксперт в беседе с «Известиями».
Вторым важным правилом, по мнению Екушевой, является контроль веса. Лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на суставы, повышая риск их деформации и разрушения хрящевой ткани.
– При избыточной массе тела, с индексом выше 25, лишние килограммы могут создавать дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные, – посоветовала врач. – Снижение массы тела у пациентов с заболеваниями суставов может снижать выраженность боли, улучшать функцию суставов и потенциально отсрочить или предотвратить необходимость хирургического вмешательства.
Третье правило – правильная осанка. Правильное положение позвоночника предотвращает перенапряжение мышц спины и шеи, улучшает кровообращение и уменьшает давление на суставы.
– Неправильное положение нашего тела во время работы или отдыха создает неравномерную и часто неправильную нагрузку на суставной аппарат. Проблемы с позвоночником и тазобедренными суставами, синдром «офисного колена», как и остеоартрит особенно распространены среди офисных работников, которые ежедневно проводят много времени, сидя за компьютером, – отметила Екушева.
Четвертая полезная привычка – сбалансированное питание. Она посоветовала включать в рацион продукты, богатые кальцием, магнием, витамином D и антиоксидантами, необходимыми для укрепления костей и хрящей.
– С возрастом, в среднем после 30–35 лет снижается естественная выработка коллагена – основного структурного компонента хряща. На помощь могут прийти различные добавки, в том числе БАДы на основе растительных и животных составляющих, которые должны компенсировать возникающие дефициты, а также флексокинетики – средства, которые перенастраивают собственные защитные силы организма, – пояснила Якушева.
Последнее правило – профилактика и диагностика болезней суставов. Регулярные визиты к врачу помогут вовремя заметить тревожные симптомы и предпринять необходимые меры лечения или коррекции образа жизни.