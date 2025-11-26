Омич дважды пытался «купить» себе свободу и сел за дискредитацию ВС РФ

Мужчина распространял ложную информацию о спецоперации и предлагал взятку.

Omskinform.ru

В Омской области в розыск был объявлен мужчина, который подозревался в дискредитации Вооруженных сил РФ и дважды пытался избежать ответственности, предлагая взятку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете на пресс‑конференции по вопросам противодействия коррупции.

– Фамилия его Зазнаев. Преступление заключалось в следующем: Зазнаев, используя мессенджер, создал в нем группу, в которую входили помимо него еще четыре человека, его знакомых. В данном групповом чате он разместил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в ходе проведения специальной военной операции. Сотрудниками ФСБ указанная ситуация была выявлена, и организовано проведение проверки в отношении фигуранта, который, вместо того чтобы при наличии неопровержимых доказательств его вины признаться и раскаяться в содеянном, попытался дать сотруднику взятку в сумме 300 тысяч рублей за прекращение проверки и возвращение изъятого у него телефона, который он использовал для совершения преступления, – рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Омской области Юрий Остапенко.

В региональном СК добавили, что попытки передачи взятки Зазнаевым фиксировались уже в ходе оперативно-разыскных мероприятий, и никто взятку брать не собирался. По факту совершенных действий было возбуждено уголовное дело как по дискредитации Вооруженных сил РФ, так и по факту дачи взятки. После совершения преступлений Зазнаев скрылся от правоохранителей.

– Мы осуществляли с помощью оперативных сотрудников его поиск, и после его задержания, когда установили его местонахождение, Зазнаев не придумал ничего лучше, как вновь предпринять попытку избежать уголовной ответственности. Он предложил оперативным сотрудникам дать взятку в размере 300 тысяч рублей за недоставление его к следователю, прекращение в отношении его каких-либо оперативно-разыскных мероприятий, – отметил Остапенко.

В результате в отношении фигуранта были возбуждены три уголовных дела. Ему также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в том числе для предотвращения дальнейшей преступной деятельности. Материалы были направлены в суд, и на днях был вынесен приговор: мужчину признали виновным в совершении указанных преступлений и назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с дополнительным штрафом в два миллиона рублей.