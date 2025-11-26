Стало известно, насколько подорожает «коммуналка» в Омске в следующем году

За год рост составит чуть менее 15 %.

omskinform.ru

Правительство установило новые предельные индексы роста стоимости коммунальных услуг в регионах в 2026 году. Согласно распоряжению с 1 января и с 1 октября россиян, в том числе омичей, ждет подорожание ЖКУ.

В январе предельный индекс роста для Омской области составит 1,7 %. В октябре он достигнет 13 %.

Напомним, в 2025 году для Омской области предельный индекс подорожания коммунальных услуг составил 16,1 %. В июне местные власти увеличили его до 39,6 %, но после иска прокуратуры отменили увеличение. Однако в августе омичи все равно получили квитанции с повышенными тарифами.