Водитель маршрутки обругал омского школьника и высадил посреди моста

Проверку инцидента проведут перевозчик и прокуратура.

omskinform.ru

Омичка пожаловалась в соцсетях на водителя автобуса № 54. По словам женщины, он обругал матом и высадил ее 15-летнего ребенка на мосту из-за недоразумения с оплатой.

– Даже не на остановке, а посередине моста имени 60-летия ВЛКСМ, обругав матом несовершеннолетнего ребенка, который пытался вежливо объяснить, что карту ВТБ нужно приложить к терминалу другой стороной, чтобы списать деньги со счета, а не с Омки, – написала женщина.

На улице было уже темно, когда подросток оказался на проезжей части.

Отметим, что высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта в Омске запрещено. В мэрии пообещали сообщить об инциденте перевозчику, чтобы он провел проверку.

Происшествием заинтересовалась и прокуратура.