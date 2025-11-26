Омск-Информ
·Происшествия

Директора омской компании осудили за уклонение от уплаты налогов

Он сокрыл больше сотни миллионов.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор бывшему директору ООО «ПартнерИнвест». Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает следственный комитет, директор внес в налоговые декларации за 2018 – 2020 годы заведомо ложные сведения и скрыл сведения о продаже машин. В результате он недоплатил государству 169,3 млн рублей.

В наказание мужчину оштрафовали. Также у него арестовали имущество.

Отметим, что компания занимается арендой и управлением имуществом.

