Шелест сообщил о запуске нового светофора на опасном участке Космического проспекта

В Омске завершилась реконструкция очередного светофорного объекта в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале сообщил о завершении реконструкции светофорного объекта вблизи остановки «Столовая» по Космическому проспекту. Он уже работает в основном режиме. 

 – Старый светофор обеспечивал лишь возможность регулируемого перехода проезжей части. Новый – полноценно управляет движением транспорта и пешеходов на пересечении Космического проспекта и проезда, ведущего к Аллее Победы.  К слову, по итогам 2024 года данный перекресток был признан местом концентрации ДТП. Здесь зафиксировали пять аварий, в которых пострадали люди. Сложности возникали при выезде на Космический проспект, в том числе в сторону улицы Индустриальной. Сейчас эта проблема решена, – написал Шелест. 

Мэр уточнил, что это последний, шестой светофорный объект, установленный в 2025 году в Омске на средства регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

