«Новые люди» предложили создать «Достоевскую карту» для пожилых омичей

Проект должен расширить доступ пенсионеров к культурным, спортивным и образовательным мероприятиям.

Пресс-служба партии «Новые люди»

В регионе продолжается обсуждение качества жизни старшего поколения. На фоне того, что большинство государственных программ ориентировано на молодежь, партия «Новые люди» предложила системное решение – запуск «Достоевской карты» для омичей старше 60 лет. Инициатива станет расширенным аналогом «Пушкинской карты» и позволит пенсионерам бесплатно посещать учреждения культуры, спортивные секции, творческие мастер-классы и лекции.

Осенью в Омской области стартовал проект «Жить по-новому», в рамках которого проходят мероприятия для старшего поколения. За несколько месяцев в городе и районах организованы занятия по скандинавской ходьбе, викторины и мастер-класс по живописи.

По словам депутата и руководителя фракции «Новые люди» в Законодательном собрании области Ильи Смирнова, интерес к проекту оказался неожиданно высоким:

– Мы увидели колоссальный отклик, рассказывает депутат. – В приемную нашего регионального отделения поступило огромное количество заявок на участие: только на мастер-класс записались более 200 пенсионеров, а мероприятия в районах собрали сотни участников.

Успех проекта стал основанием для предложения системной меры поддержки.

– Разовые акции – это хорошо, но они не решают проблему в корне, – поясняет Илья Смирнов. – Человек приходит, получает положительные эмоции, а на следующий день вновь возвращается к тем же лавочкам у подъезда. Нам нужна постоянно действующая экосистема, и «Достоевская карта» станет инструментом комплексной поддержки.

Инициатива направлена на расширение возможностей для культурной, физической и образовательной активности жителей старшего возраста и может стать новым этапом развития программ активного долголетия в области.