В Омске открылась регистрация на слет агроклассников «АгроСТАРТ»

Участников ждут индивидуальные и командные испытания, посвященные сельскому хозяйству и агробизнесу.

Omskinform.ru

Региональный слет агроклассников «АгроСТАРТ» открыл регистрацию участников. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию аграрных профессий.

Программа слета включает торжественное открытие, индивидуальные испытания конкурса «АгроПРОФИ», решение кейсов в командном формате «Агро. Бизнес. Старт», а также награждение победителей. Заезд и регистрация начнутся в 9:00, завершится программа в 16:00.

К участию приглашаются команды из пяти человек в возрасте от 14 до 18 лет и руководитель из числа педагогов или специалистов образовательных организаций.

Слёт пройдет 18 декабря 2025 года на базе Омского ГАУ (ул. Сибаковская, 6, Институт дополнительного профессионального образования).

Для индивидуального конкурса участники регистрируются самостоятельно, для командного – регистрация осуществляется руководителем команды. Дополнительную информацию можно получить у директора центра профориентации и трудоустройства Любови Карпук.

Ссылка для регистрации участников в индивидуальном конкурсе «АгроПРОФИ» (каждый участник регистрируется самостоятельно): https://forms.yandex.ru/u/66fa40fd3e9d08157099abd0/

Ссылка для регистрации в командном конкурсе «Агро. Бизнес. Старт» (для руководителей): https://forms.yandex.ru/u/66fb7f89f47e73198e0b6db7/