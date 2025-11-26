Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Работник омского завода погиб из-за опасных условий труда

Предприятие обязали заплатить его жене.

Куйбышевский районный суд Омска обязал ООО «Керамикстрой» выплатить 600 тысяч рублей вдове погибшего работника. В такую сумму оценили компенсацию морального вреда, который понесла женщина.

Трагедия произошла утром 31 октября 2024 года в одном из цехов кирпичного завода в Омске. Механик цеха погиб во время работы. Как сообщили в прокуратуре, 58-летнего мужчину ударило грейфером (это захватное устройство, напоминающее клещи, используемое для погрузки и разгрузки). Из-за удара работник упал между многоструйным резчиком, элеватором и монтажной площадкой и получил травму головы, несовместимую с жизнью.

– Причинами несчастного случая стали недостатки в обеспечении охраны труда, предусмотренные системой управления предприятием, что привело к небезопасным условиям работы и последующему происшествию, – сообщает пресс-служба омских судов.

Отметим, что решение суда уже вступило в законную силу.

2264
·Происшествия

Работник омского завода погиб из-за опасных условий труда

Предприятие обязали заплатить его жене.

Куйбышевский районный суд Омска обязал ООО «Керамикстрой» выплатить 600 тысяч рублей вдове погибшего работника. В такую сумму оценили компенсацию морального вреда, который понесла женщина.

Трагедия произошла утром 31 октября 2024 года в одном из цехов кирпичного завода в Омске. Механик цеха погиб во время работы. Как сообщили в прокуратуре, 58-летнего мужчину ударило грейфером (это захватное устройство, напоминающее клещи, используемое для погрузки и разгрузки). Из-за удара работник упал между многоструйным резчиком, элеватором и монтажной площадкой и получил травму головы, несовместимую с жизнью.

– Причинами несчастного случая стали недостатки в обеспечении охраны труда, предусмотренные системой управления предприятием, что привело к небезопасным условиям работы и последующему происшествию, – сообщает пресс-служба омских судов.

Отметим, что решение суда уже вступило в законную силу.

2264