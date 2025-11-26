Проезд в общественном транспорте Омска повысится на 5 процентов

Одна поездка в общественном транспорте станет дороже на 2 рубля в 2026 году, по безналу ездить будет выгоднее.

Omskinform.ru

Ожидается, что со следующего года цена билета в омских автобусах, троллейбусах и трамваях претерпит изменения в сторону увеличения на 5 %. Данное решение, вероятно, будет принято после изучения динамики роста цен на ключевые товары и услуги, необходимые для функционирования отрасли, в частности на топливо и комплектующие для транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

В случае одобрения новая стоимость проезда составит:

40 рублей при оплате банковской картой или другими безналичными способами (увеличение на 2 рубля);

47 рублей при оплате наличными (увеличение также на 2 рубля).

Как и прежде, оплачивать проезд в муниципальном транспорте без использования наличных будет экономически выгоднее. Стоит отметить, что более 93 % пассажиров в Омске предпочитают именно этот способ оплаты.

Вопрос об изменении тарифов рассмотрят на профильном комитете Омского городского совета уже на следующей неделе. Депутаты обсудят предлагаемую величину повышения и сроки его введения в действие.

Уточним, что необходимость увеличения стоимости проезда обусловлена также тарифами, установленными Региональной энергетической комиссией (РЭК) для перевозчиков. Уменьшение разницы между этими тарифами и фактической стоимостью проезда позволит городскому бюджету направить сэкономленные средства на обновление подвижного состава, решение кадровых проблем и другие нужды отрасли.