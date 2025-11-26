«МегаФон» признан лидером рынка частных LTE-сетей

В портфеле оператора – 46 коммерческих проектов, больше всех на рынке.

Пресс-служба МегаФона

«МегаФон» подтвердил лидерство на рынке частных сетей, заняв первое место в аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». Ранее оператор был отмечен обзором «ИАА Рустеле.Ком» как рекордсмен по числу коммерческих запусков таких проектов в 2025 году.

Исследование ComNews ежегодно обновляет карту корпоративных сетей и позволяет оценивать динамику рынка – от технологической зрелости решений до отраслевой структуры заказчиков и географии внедрения.

В этом году «МегаФон» занимает лидирующую позицию: в портфеле компании 46 коммерчески реализованных проектов, что превышает 45 % всех частных сетей в стране. Семь из них были запущены в 2025 году – половина от общего числа pLTE, построенных в России за этот период.

Отраслевые эксперты отмечают, что рост спроса на частные LTE-решения связан с необходимостью бизнеса обеспечивать устойчивую связь в сложной промышленной среде, защищать критичные данные и интегрировать сети с IIoT-системами.

Существенным конкурентным преимуществом, как подчеркивают в компании, остается комплекс киберзащиты, разработанный и аттестованный «МегаФоном». Он включает криптошлюзы, межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений и уже применяется на объектах энергетики. Решение соответствует требованиям ФЗ-187 для класса КИИ-1.

– Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий, – отметил Семен Захаров, директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса «МегаФона». – Наш портфель из почти полусотни построенных pLTE – это не просто цифра, а подтверждение доверия со стороны крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно – оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации.

В компании подчеркнули, что интерес к технологиям pLTE продолжает расти, а расширение портфеля подтверждает устойчивое развитие сегмента.