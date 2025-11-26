В Омске снова подорожает проезд в автобусах

И теперь цены будут увеличиваться каждый год.

omskinform.ru

Мэрия вновь внесла в Омский городской совет предложение увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Чиновники хотят с Нового года повысить стоимость разовой поездки и провоза багажа при оплате транспортной или банковской картой с 38 до 40 рублей, а наличными – с 45 до 47 рублей.

Как сообщает РБК Омск, проект рассмотрят на ближайшем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, а затем на пленарном заседании горсовета 10 декабря. Кроме того, стоимость проезда чиновники намерены повышать также в 2027 и 2028 годах. С 1 января 2027 года – до 42 и 49 рублей, с 1 января 2028 года – до 44 и 51 рубля.

Напомним, проезд в общественном транспорте Омска уже подорожал с 1 июля 2025 года. Теперь горожане платят за поездку наличными не 40, а 45 рублей, по картам – не 35, а 38 рублей.