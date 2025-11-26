«Газпромнефть-СМ» представила новые трансмиссионные масла для автомобилей китайских брендов

Формулы разработаны в собственном научно-исследовательском центре с применением цифровых технологий.

Дмитрий Верхоробин

Компания «Газпромнефть-СМ» разработала новые полностью синтетические масла для современных бесступенчатых трансмиссий и коробок передач с двойным сцеплением, которые используют в автомобилях китайских производителей. Формулы созданы в научно-исследовательском центре предприятия с применением технологических решений на базе искусственного интеллекта.

Масла сохраняют стабильные свойства при низких температурах и рассчитаны на эксплуатацию в зимний период. Применяемый пакет присадок снижает риск окисления и образования отложений на узлах трансмиссии на протяжении заявленного межсервисного интервала.

Интервал замены составляет 40–60 тыс. км. Этого хватит, чтобы несколько раз преодолеть маршрут Владивосток – Калининград – Владивосток без долива. Новые продукты дополнили линейку трансмиссионных и моторных масел компании, предназначенных для автомобилей марок Chery, Haval, Exeed, Omoda, Changan, Jetour, Geely и других.

Производство смазочных материалов ведется на базе собственных синтетических масел, выпуск которых стал возможен после ввода в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации на заводе в Омске.

– На сегодняшний день ассортимент нашей продукции практически полностью покрывает потребности владельцев китайских автомобилей в моторных и трансмиссионных маслах, – прокомментировал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Руководитель подчеркивает, что при помощи системы искусственного интеллекта были разработаны рецептуры на основе синтетической базы и пакета присадок, что позволило создать продукты с необходимыми характеристиками для современных автомобилей.