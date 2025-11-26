Омск-Информ
·Политика

Омичи смогут задать вопросы губернатору Хоценко в прямом эфире

Такая возможность у жителей региона появится уже сегодня вечером.

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко будет отвечать на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция программы «Хоценко о важном» начнется в 20:00 на 12 канале и в социальных сетях главы региона.

Вопросы можно задавать на сайтах 12 канала и ГТРК «Иртыш». Тех, кто обратится к главе региона с проблемой, просят указывать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон для связи.

