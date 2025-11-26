Омск-Информ
·Происшествия

«Летур» в дыму: в центре Омска произошел пожар

Дымом также заволокло дорогу и остановку.

Сегодня днем улицу Гагарина в Омске заволокло дымом. Как сообщают очевидцы, это произошло в районе остановки «Дом Туриста» и торгового центра «Гагарин Молл» (бывший «Летур»).

– У остановки «Турист» что-то горит, – написал в соцсетях один из очевидцев, который также запечатлел дым на фото.

В пресс-службе МЧС «Омск-информу» пояснили, что около 12:12 пожар произошел в помещении на улице Гагарина. Тушить его выезжали 13 сотрудников на 4 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать возгорание уже в 12:23. Площадь пожара составила 1 кв. м.

