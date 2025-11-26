«Новые люди» открыли в Омске цикл технологических экскурсий проекта «Инженеры будущего»

В рамках этого мероприятия лидер «Новых людей» Алексей Нечаев посетил одно из высокотехнологичных предприятий города.

Пресс-служба партии «Новые люди»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прибыл в Омск с рабочей поездкой и дал старт месяцу технологических экскурсий в рамках проекта «Инженеры будущего». Программа направлена на популяризацию инженерных профессий и поддержку технологического образования.

Вместе со студентами омских вузов Нечаев посетил производство НПО «Компания СИВИК» и пообщался с участниками программы.

– «Новые люди» провели такие технологические экскурсии уже в 10 городах, – отметил лидер партии. – Всего программа охватит 60 регионов. По всей стране мы знакомим студентов с современными предприятиями и профессиями будущего. После каждой экскурсии собираем обратную связь: каким навыкам не учат в вузе? Как поменять учебную программу, чтобы она готовила к реальной жизни? Это поможет нам соединить академические знания и практику. А значит, решить главную задачу: к 2030 году подготовить сотни тысяч инженеров будущего.

Пресс-служба партии «Новые люди»

Во время визита Нечаев встретился с активистами и сторонниками регионального отделения. Здесь подвели итоги муниципальных выборов, где партия заняла третье место по числу избранных депутатов.

– Видно, что Омск – и молодежная столица, и город с мощной промышленностью, – подчеркнул Нечаев. – Мы обсудили все темы, которые волнуют людей сегодня. Прозвучало много предложений, важных для регионального отделения. Мы очень рады, что у нас такие яркие и активные сторонники в области. Уже сейчас видно, что среди них есть будущие кандидаты на выборы 2026 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

На следующий день Нечаев провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В региональном отделении сообщили, что взаимодействие партии с областью вышло на новый уровень: инициативы «Новых людей» получили поддержку, а часть проектов рассматривается как перспективная для развития города.

Как уточнили в отделении, партия уже начала подготовку к кампании 2026 года – выборам в Законодательное собрание области и Государственную думу.