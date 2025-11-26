Шелест сообщил об омских финалистах сразу двух всероссийских конкурсов

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале о победе омичей в двух федеральных конкурсах – «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».
– Представители омской системы образования вышли в финал сразу двух этих проектов. На заключительном этапе конкурса «Самая читающая школа России» наш регион представят городские школы № 96 и 151. Честь Омска в финале конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» будет отстаивать Ирина Витальевна Анискович, педагог-библиотекарь гимназии № 159. Поздравляю финалистов, желаю им достойно представить свои профессиональные и творческие наработки на суд жюри. Наши номинанты обошли сотни конкурентов из десятков регионов страны. Уверен, в финале они докажут коллегам, что Омск – читающий город, – написал Шелест.
Оба конкурса проходят в этом году по поручению президента России Путина. Цель проектов – популяризация чтения среди детей и молодежи.