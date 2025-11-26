Омск-Информ
·Происшествия

Омич зазевался за рулем и насмерть сбил пенсионерку

Водитель признал вину и выплатил семье погибшей компенсацию.

Советский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 72-летнего водителя, совершившего аварию с трагическими последствиями. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Суд установил, что инцидент произошел 4 июня этого года на Красноярском тракте. 72-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Гранта», совершил наезд на 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле остановки «Колония». Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Водитель полностью признал свою вину и добровольно возместил материальный ущерб потерпевшей стороне, выплатив 100 тыс. рублей.

Наказание назначено в виде 1,5 года заключения в колонии-поселении, а также запрета управлять транспортом в течение 2 лет и 10 месяцев.

