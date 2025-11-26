В Омске объявили график бесплатного тестирования ко Дню борьбы со СПИДом

К Всемирному дню борьбы со СПИДом специалисты БУЗОО «ЦПБСИЗ» организуют выезды мобильного пункта, где омичи смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом – дата, призванная напомнить о важности ранней диагностики и своевременного начала лечения. Медики подчеркивают, что тестирование помогает сохранить здоровье, вовремя начать терапию и предотвратить распространение инфекции.

В Омске к этой дате специалисты БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» организуют выезды мобильного пункта экспресс-тестирования. Жителям будет доступна быстрая, бесплатная и анонимная проверка ВИЧ-статуса, а также консультации специалистов.

График работы мобильного пункта:

28 ноября, 14:00 – 16:00 – библиотека им. А. С. Пушкина,

– библиотека им. А. С. Пушкина, 28 ноября, 17:00 – 19:00 – ул. Ленина, парковка перед скульптурой «Слесарь Степаныч»,

– ул. Ленина, парковка перед скульптурой «Слесарь Степаныч», 29 ноября, 11:00 – 16:00 – ТЦ «Метромолл»,

– ТЦ «Метромолл», 1 декабря, 11:00 – 14:00 – ОмГУ им. Ф. М. Достоевского,

– ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 1 декабря, 15:00 – 17:00 – ОмГМУ.

Специалисты отмечают, что процедура занимает несколько минут, но ее результаты могут сыграть ключевую роль для будущего человека. Центр СПИД призывает омичей уделить внимание своему здоровью и пройти тест вовремя.