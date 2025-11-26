В Омске из лестницы к «Океану» предлагают сделать «кишку»

Омичам предлагают проголосовать за проект пандуса в виде длинной «кишки» с поворотами под 180 °.

Омск_Путеводитель

Омичей пригласили поучаствовать в голосовании по благоустройству лестницы к «Океану». На предыдущем этапе реализации проекта восстановили лестничный пролет и благоустроили прилегающую зону, установив гранитные ступени, новую плитку, скамейки и пешеходные дорожки.

Следующим этапом предусмотрено устройство удобного пандуса для семей с детьми и велосипедистов взамен старого металлического сооружения. Омичи смогут выразить свое мнение о дальнейших изменениях в проекте на портале госуслуг.

Отметим, что проект пандуса для колясок и маломобильных граждан похож на длинную «кишку» с резкими поворотами под 180 °.

Напомним, что недавно отремонтированная лестница уже начала разрушаться.