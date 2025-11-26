Завтра в Омске несколько часов не будет ходить трамвай № 2

По улице 3-я Транспортная пройдут работы по замене опор контактной сети.

администрация г. Омска

Завтра, 27 ноября, в связи с заменой опор контактной сети, трамвайный маршрут № 2 временно приостановит движение. Предположительно, что все работы пройдут с 10 до 13 часов. Пассажирам, планирующим поездки по данному маршруту, рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Как сообщила пресс-служба мэрии Омска, специалисты филиала «Энергохозяйство» МП г. Омска «Электрический транспорт» заменят старые опоры контактной сети по улице 3-я Транспортная на новые. Работы пройдут с отключением напряжения.

Замена опор необходима для обеспечения безопасности и надежности работы трамвайной сети. Изношенные опоры могут представлять угрозу обрыва контактной сети, что может привести к остановке движения трамваев и созданию аварийных ситуаций.

Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки и возобновить движение трамваев по маршруту № 2 в штатном режиме.