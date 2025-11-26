Омичка отдала мошенникам 1,5 млн рублей, поверив звонку от «налоговой»

Женщина неделю выполняла инструкции аферистов, оформила кредиты и перевела сбережения на их счета.

omskinform.ru

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») после обращения 37-летней жительницы Кировского округа.

Женщина сообщила, что мошенники похитили ее личные сбережения и заставили оформить несколько кредитов. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Сначала на мобильный телефон омички позвонил мужчина, представившийся сотрудником налоговой службы. Он заявил, что женщина якобы не сдала декларацию вовремя, и предложил записаться на прием. Для этого потребовалось назвать четырехзначный код и дождаться письма с подтверждением на электронную почту.

Однако вместо письма женщина получила уведомление с портала «Госуслуги». Мошенники запугивали ее, утверждая, что личные данные были раскрыты и что оформлен кредит в пользу иностранного государства, и требовали срочно предоставить доказательства своей непричастности к переводу средств.

Чтобы «снять с себя подозрения», омичка выполняла все указания мошенников. На протяжении недели она общалась с ними, никому не рассказывала о происходящем, писала заявления и знакомилась с документами с печатью Центрального банка. В финале женщина перевела свои сбережения на так называемый резервный счет: сняла 350 тысяч рублей, накопленных с супругом, оформила два кредита на сумму более миллиона рублей и несколькими переводами отправила деньги злоумышленникам.

Вернувшись домой и обнаружив удаленную переписку с мошенниками, женщина обратилась в полицию.