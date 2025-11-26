Превратившееся в свалку кладбище под Омском убрали, но есть опасный нюанс

Опасность представляет не только мусор.

t.me/omsknewstrain

По многочисленным жалобам местных жителей прокуратура Омского района инициировала проверку соблюдения требований закона об утилизации мусора на кладбище деревни Приветной.

В ведомстве установили, что на территории погоста отсутствуют специальные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), что препятствует нормальной транспортировке мусора и нарушает правила благоустройства.

Прокуратура внесла представление местным властям устранить указанные нарушения.

Поскольку администрация сельского поселения не предприняла необходимых мер, прокурор направил иск в суд с требованием организовать вывоз мусора и установку контейнеров для отходов.

Иск был полностью удовлетворен судом, после чего территория кладбища приведена в порядок: проведены необходимые уборки и обустроены точки сбора бытовых отходов.

Однако проблема кладбища в Лузино не только в мусоре. Как сообщали читатели «Омск-информа», опасность представляют также сухие березы, которых на территории кладбища очень много.

– У нас на этом кладбище 5 захоронений. С каждым годом все хуже и страшней. Сухая береза упала во время ветра и невосстановимо искорежила оградку. Оказывается, что за это никто не несет ответственности, – рассказал читатель.

Как сообщили очевидцы, корневую систему берез «подмыло» канализационными стоками из коллектора еще два года назад.