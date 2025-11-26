Омск-Информ
·Общество

Превратившееся в свалку кладбище под Омском убрали, но есть опасный нюанс

Опасность представляет не только мусор.

По многочисленным жалобам местных жителей прокуратура Омского района инициировала проверку соблюдения требований закона об утилизации мусора на кладбище деревни Приветной.

В ведомстве установили, что на территории погоста отсутствуют специальные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), что препятствует нормальной транспортировке мусора и нарушает правила благоустройства.

Прокуратура внесла представление местным властям устранить указанные нарушения.

Поскольку администрация сельского поселения не предприняла необходимых мер, прокурор направил иск в суд с требованием организовать вывоз мусора и установку контейнеров для отходов.

Иск был полностью удовлетворен судом, после чего территория кладбища приведена в порядок: проведены необходимые уборки и обустроены точки сбора бытовых отходов.

Однако проблема кладбища в Лузино не только в мусоре. Как сообщали читатели «Омск-информа», опасность представляют также сухие березы, которых на территории кладбища очень много.

– У нас на этом кладбище 5 захоронений. С каждым годом все хуже и страшней. Сухая береза упала во время ветра и невосстановимо искорежила оградку. Оказывается, что за это никто не несет ответственности, – рассказал читатель.

Как сообщили очевидцы, корневую систему берез «подмыло» канализационными стоками из коллектора еще два года назад.

