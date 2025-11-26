В Омске разыскивают пожилую женщину с зелеными глазами

Женщина вышла из дома на улице Красных Зорь и до сих пор не вернулась.

t.me/dobrospas_omsk

Сегодня, 26 ноября, добровольцы ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 70-летней Надежды Захцер.

Как уточнили волонтеры, вчера около 15:00 женщина вышла из дома на улице Красных Зорь в Центральном округе и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160–165 см, зеленые глаза.

Была одета в светлую шапку и светлую куртку с бордовыми вставками, при себе имела черную сумку. По информации ориентировки, женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Захцер, просят звонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.