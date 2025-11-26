В Омске планируют производить популярную японскую еду

Скоро она станет доступна на полках магазинов и супермаркетов.

freepik.com

Компания «Фуджи», известная производством японских блюд и готовых пищевых продуктов, открыла свой филиал в Омске. Компания занимается выпуском традиционной японской еды – онигири.

Генеральный директор компании Андрей Корчуганов сообщил, что вскоре в городе откроется собственное производство. Конкретные сроки запуска пока не определены, но ориентировочно оно может появиться через пару месяцев.

– Сейчас мы подготавливаем этот проект. На сегодняшний день работаем в 20 регионах. Краснодарский край будет 21-м регионом, а Омская область – 22-м, – рассказал Корчуганов в беседе с «РБК Омск».

На сайте компании сказано, что история бренда начинается с 2015 года, когда продукция впервые поступила на рынок России. Первоначальное производство было организовано в Приморском крае, городе Уссурийске. Разработка рецептуры велась совместно с японскими специалистами-технологами.

На сайте компании отмечается амбициозная цель – достичь объема выпуска 2,6 млн онигири ежемесячно.

Также Корчуганов отметил, что после запуска производства в Омске продукция появится на полках магазинов.