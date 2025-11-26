В омских судах грядут серьезные кадровые изменения

После ухода Литвинова в Кировском райсуде может появиться новая судья.

На заседании региональной Квалификационной коллегии судей (ККС), которое состоится в пятницу, 28 ноября, будут рассмотрены вопросы кадрового состава судов Омска.

В частности, в ККС поступило заявление об отставке судьи Кировского районного суда Дмитрия Литвинова. Он занимает эту должность с августа 2014 года, рассматривает уголовные дела и планирует завершить карьеру 2 февраля 2026 года.

На вакантное место в Кировском районном суде представлен кандидат – Маргарита Анофрикова. С начала 2022 года она работает мировым судьей участка № 107 того же района.

Помимо этого, стали известны сведения о кандидате на должность судьи Октябрьского районного суда: рекомендацию может получить Александр Бакшеев.