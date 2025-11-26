Омский рыбак выловил из Иртыша самую дорогую рыбу в своей жизни и умер

Компенсацию за браконьерство выплатит его наследник.

Прокуратура Омской области

Усть-Ишимский районный суд Омской области рассмотрел иск омского межрайонного природоохранного прокурора о возмещении ущерба государству, связанного с незаконным выловом редких видов рыбы.

Ранее обвиняемые были осуждены по статье Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконного промысла водных ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Их вина была доказана в июле 2024 года, когда правоохранители задержали рыбаков с поличным. Среди улова были найдены четыре особи сибирского осетра. Общий ущерб составил более 1,9 млн рублей.

Преступники пытались оправдаться, отрицая вину. Однако все же частично компенсировали убытки, выплатив 330 тысяч рублей.

Пока разбирательство шло, один из обвиняемых скончался, и дело в отношении него было прекращено решением суда вышестоящей инстанции.

По итогам рассмотрения иска прокуратуры суд обязал оставшегося фигуранта и наследника второго возместить суммы ущерба. Данное судебное постановление пока не приобрело юридическую силу.