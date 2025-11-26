Кафе в центре Омска выставлено на продажу почти за 2,5 миллиона рублей

Помещение в фуд-пространстве «Люба, давай» для открытия кафе или другого бизнеса.

t.me/omsk_putevoditel

В Омске выставлена на продажу торговая точка в фуд‑пространстве «Люба, давай», ранее занятое кафе Elove. Объявление опубликовано на «Авито». Площадь – 24,5 кв. м, подходит для кафе, магазина или других услуг.

Продавец оценивает помещение в 2,45 миллиона рублей и отмечает, что при сдаче его в аренду вложения окупятся примерно за три года.