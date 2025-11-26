Омск-Информ
·Промышленность

Омская ракета «Ангара‑1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Двухступенчатая легкая ракета, созданная на заводе «Полет», вывела на орбиту военные спутники.

Во вторник, 25 ноября, с архангельского космодрома Плесецк в небо поднялась легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». В Минобороны РФ сообщили, что запуск прошел в штатном режиме и завершился успешно.

Ракета вывела на орбиту аппараты военного назначения. Старт обеспечили расчеты космических войск ВКС РФ.

– Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли по плану. После старта «Ангара-1.2» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова, – уточнили в официальном сообщении.

Напомним, что «Ангара‑1.2» – это двухступенчатая легкая ракета-носитель, созданная на омском заводе «Полет». Она состоит из двух универсальных модулей: первая ступень УРМ‑1 оснащена двигателем РД‑191, вторая ступень УРМ‑2 – двигателем РД‑0124А. Первый запуск ракеты состоялся в 2014 году.

