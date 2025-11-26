Омск-Информ
·Происшествия

Омич случайно прострелил себе ногу из карабина

Полиция проводит проверку.

В Муромцевском районе Омской области проводится проверка по факту несчастного случая, в результате которого пострадал 45-летний омич.

По предварительным данным, мужчина по неосторожности выстрелил себе в ногу из охотничьего карабина. Подробности состояния омича не уточняются. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

