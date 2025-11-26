«Я всегда рвусь сюда»: олимпийский чемпион Ягудин эмоционально высказался об Омске

Легендарный фигурист признался в особой привязанности к городу и поблагодарил омичей за гостеприимство.

t.me/omsk_sun

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил искреннюю благодарность омичам за теплое гостеприимство и поддержку спортсменов на прошедшем пятом этапе Гран-при «Сердце Сибири». В своем обращении фигурист не только поздравил город с важными достижениями, но и признался в особой привязанности к Омску.

– Я всегда рвусь сюда, в Омск. Что бы ни происходило, очередной этап чемпионской серии Гран-при, чемпионат России. Если Омск, я в числе первых в этой очереди, кто будет рваться, чтобы оказаться здесь. Это правда, – сказал Ягудин в видео телеграм-канала «Омск – молодежная столица!».

Спортсмен отметил многочисленные поводы для гордости, которыми может похвастаться Омск.