Омичей предупредили об опасности одного модного напитка

Бабл-ти может стать причиной серьезных заболеваний.

Популярный напиток бабл-ти, известный своими шариками тапиоки, таит в себе неожиданную опасность для здоровья. Врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова предупредила, что регулярное употребление этого «чая» может привести к ряду серьезных заболеваний.

Специалист пояснила, что бабл-ти – это не просто чай, а высококалорийный десерт. Его основа – шарики тапиоки из крахмала и сахарного сиропа, к которым добавляются другие сиропы и молоко. По словам Ахуньяновой, главная проблема напитка заключается в его способности вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови, что ведет к быстрому возвращению чувства голода.

– Такой вот «чай» на деле – обычный десерт с огромной калорийностью, – приводит слова врача UfaTime.ru.

Последствия регулярного употребления бабл-ти могут быть весьма серьезными: набор лишнего веса, накопление жира в печени, развитие инсулинорезистентности и нарушение микрофлоры кишечника.