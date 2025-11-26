Омск-Информ
·Общество

Гололед и сильный ветер: омичам рассказали о погоде на среду

Днем воздух прогреется до +3 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –2...+3 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в некоторых районах он усилится до 15 м/с. Местами возможны гололедные отложения и сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –2...–7 °C. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах местами сохранятся гололедные явления и сильная гололедица. Атмосферное давление будет падать.

