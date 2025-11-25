Омские инспекторы спасли растения от смертоносного вредителя

Табачная белокрылка угрожала местным культурам, зараженные растения уничтожены.

t.me/universus_neuro_bot

При проверке крупной партии горшечных эуфорбий, более 2000 растений, которые везли в Омск из Китая через Казахстан, сотрудники Россельхознадзора обнаружили табачную белокрылку. Насекомых отправили на экспертизу в Омский филиал ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», где подтвердили, что они живые и опасные.

Чтобы вредитель не распространился по Омской области, заражённую партию растений уничтожили через сжигание. Это помогло защитить местные садовые и сельскохозяйственные культуры и сохранить здоровье растений.

Табачная белокрылка опасна для более 600 видов растений, включая овощи, бахчевые и декоративные культуры. Она ослабляет растения, высасывая из них соки, и переносит свыше 60 вирусных заболеваний, которые могут повредить урожай и привести к экономическим потерям.

С начала 2025 года в Омской области уже зафиксировано 122 случая обнаружения карантинных объектов в импортируемой растительной продукции. Это показывает, насколько важна работа инспекторов Россельхознадзора по контролю за безопасностью растений и растительных товаров в регионе.