В одном из крупных отделов МВД Омской области произошло громкое назначение

Максим Теплинский официально возглавил отделение в Колосовском районе.

В Колосовском районе Омской области назначен новый начальник местного отделения МВД. Как сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники, с 24 ноября 2025 года эту должность занимает Максим Теплинский.

До назначения на пост начальника он работал заместителем руководителя отделения.

Стоит отметить, что с сентября 2025 года временно исполняющим обязанности руководителя отдела был Александр Селюн, а с июля 2024 года должность занимал Дмитрий Михалев.