Мэрия Омска выплатит компенсацию мальчику за укус собаки в День Победы

Суд признал администрацию ответственной за безопасность детей на празднике.

@GigaChat

Прокуратура Центрального района Омска обратилась в суд к администрации города с требованием компенсировать моральный ущерб девятилетнему мальчику, которого 9 мая этого года во время празднования Дня Победы укусила безнадзорная собака.

По материалам дела, в этот день мать с двумя детьми, 9 и 3 лет, пришла на Соборную площадь, чтобы посмотреть парад, посвященный 80-летию Победы. После торжеств они прогуливались по улице Ленина, когда возле драмтеатра на старшего ребенка напала собака породы джек-рассел и укусила его за палец. Родители обратились в травмпункт, где мальчику оказали медицинскую помощь и сделали прививку.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ребенок не провоцировал животное и находился на безопасном расстоянии от места его появления. Представитель администрации настаивал на отказе в иске, утверждая, что мэрия не может быть надлежащим ответчиком.

Представитель муниципального приюта для животных сообщил, что после получения информации о нападении сотрудники оперативно выехали на место, связались с матерью ребенка для уточнения примет собаки и показали ей фотографии животных, отловленных в районе улицы Ленина. Ни одно из них не совпало с описанием.

Суд постановил, что ответственность за ненадлежащее обеспечение мер безопасности лежит на мэрии, и обязал выплатить мальчику компенсацию в размере 15 тысяч рублей за физический и психологический стресс.

Администрация обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако судебная коллегия оставила вердикт без изменений, подтвердив правомерность выводов суда первой инстанции.